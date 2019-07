Erdmannhausen - Das neue Kunstrasenspielfeld in Erdmannhausen kann kommen, die ersten Erdarbeiten auf dem Areal sind auch schon getätigt. Und es geht weiter, denn nun sind die Aufträge für weitere Erdarbeiten sowie die Sportplatzbauarbeiten und die eigentlichen Kunstrasenbelagsarbeiten vergeben worden. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Donnerstag mehrheitlich für die Vergaben in Höhe von insgesamt rund 868 000 Euro.