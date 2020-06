Erdmannhausen Amtseinsetzung mit Abstand

Erdmannhausen - Selten erlebe man einen solchen musikalischen Beginn einer Gemeinderatssitzung, sagte die CDU-Gemeinderätin und stellvertretende Bürgermeisterin Vanessa Gruber nach dem stimmungsvollen Beitrag von Benedetta Constatini (Violine) und Miriam Betz (Klavier). Und überhaupt war es am Dienstag eine ganz besondere Gemeinderatssitzung in der Erdmannhäuser Halle auf der Schray: Es gab einen einzigen Tagesordnungspunkt, und der war die Einsetzung des neuen Bürgermeisters Marcus Kohler. „Wir haben schwierige Wochen hinter uns, und umso mehr freut es mich, dass wir die Verpflichtung nun doch in etwas größerer Runde durchführen können“, erklärte Vanessa Gruber. Etwa 90 Gäste waren am Dienstag in die Halle auf der Schray gekommen, wo sie mit entsprechendem Abstand platziert waren.