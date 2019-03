Erdmannhausen Affäre seiner Frau macht Ehemann gewaltbereit

Erdmannhausen - Die Affäre seiner Ehefrau hat einen jungen Mann in eine tragische Ausnahmesituation gebracht, in der er völlig falsch reagiert hat. Zu diesem Urteil kam das Amtsgericht Marbach nach drei Verhandlungstagen und verhängte gegen einen angehenden Lehrer am Mittwoch einer Geldstrafe von 3600 Euro wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit einer Bedrohung. Mit dem Strafmaß blieb das Gericht an der unteren Grenze, sodass der 34-Jährige nicht als vorbestraft gilt und in den Staatsdienst übernommen werden kann.