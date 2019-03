Erdmannhausen - Eine Frau ist am Montag gegen 17.20 Uhr mutmaßlich unter Alkoholeinfluss gegen eine Hauswand in Erdmannhausen gefahren und geflüchtet. Das teilt die Polizei mit. Die 45-jährige VW-Fahrerin befuhr die Schafstraße und bog dort nach links in die Straße "Im Biegel" ein. Beim Abbiegen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem VW gegen eine Hauswand. Eine Zeugin sowie der Hausbesitzer versuchten daraufhin, die Fahrerin mittels Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Sie ignorierte jedoch die Aufforderungen und fuhr davon. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten schließlich anhand des Kennzeichens die Halteranschrift ermitteln und die vermeintliche Fahrerin antreffen. Da sie nach Alkohol roch, musste sie sich mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Höhe des Gesamtschadens wurde auf etwa 2300 Euro geschätzt.