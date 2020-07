Erdmannhäuser Turnhallen-Neubau sorgt für Ärger Streit um neue Wasserleitung

Erdmannhausen - Die geplante Neuverlegung der Wasserleitung zur neuen Schulturnhalle hat für Ärger in der jüngsten Gemeinderatssitzung gesorgt. Da die im Bau befindliche neue Halle tiefer liegt als die bisherige Schulturnhalle, muss bei der Gestaltung der Außenanlagen die Zufahrt um 60 Zentimeter abgesenkt werden. Das hat zur Folge, dass der auf der Zufahrt liegende Hydranten-Schacht nicht mehr frostsicher ist und daher neu gebaut werden muss. Und da die dorthin führende Wasserleitung bereits etwa 50 Jahre alt ist, wurde der Gemeinde nun empfohlen, auch die Zuleitung sowie den bestehenden Schacht zu erneuern und an den Rand der Fahrbahn zu verlegen. Kostenpunkt: Rund 54 000 Euro. Dies sei „auf den ersten Blick zwar ärgerlich“, heißt es in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung. „Im Hinblick auf das Alter der Wasserleitung muss man es als eine vorgezogene Erneuerung einer bereits abgeschriebenen Wasserleitung betrachten.“