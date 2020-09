Erdmannhäuser Rathaus reagiert auf Coronazahlen Einweihung des Kunstrasens verschoben

Aufgrund der aktuell erhöhten Corona-Fallzahlen im Landkreis Ludwigsburg hat sich die Gemeindeverwaltung Erdmannhausen entschieden, die Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes abzusagen. Eigentlich hätte am Samstag gefeiert werden sollen. „Wir möchten in dieser Situation vor einer möglichen Ansteckungsgefahr schützen und sehen uns in der Verantwortung veranlasst, eine solche Veranstaltung in dieser Größenordnung erst einmal auf Eis zu legen“, so Bürgermeister Marcus Kohler in einer Pressemitteilung. „Die Veranstaltung soll im nächsten Jahr in einer anderen Form nachgeholt werden.“