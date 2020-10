Erdmannhäuser im Ausnahmezustand Kurzer Auftakt im Nagelpistolen-Prozess

Erdmannhausen - Der Fall hatte in Erdmannhausen für helle Aufregung gesorgt: Ein damals 31-jähriger Mann hatte durch sein Verhalten einen Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem schließlich mehrere Schüsse fielen. Fast auf den Tag genau sechs Monate später hat am Freitag vor dem Heilbronner Landgericht der Prozess gegen den inzwischen 32-Jährigen begonnen, in dem dieser sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft geht außerdem davon aus, dass der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Der Prozess vor der 14. Großen Strafkammer am Landgericht Heilbronn ist daher ein so genanntes Sicherungsverfahren, bei dem drei Berufs- und zwei Schöffenrichter prüfen, ob der Angeklagte, der derzeit vorübergehend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist, dort für eine längere Zeit bleiben muss.