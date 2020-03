Erdmannhäuser Grundschüler mit Handicap suchen weiterführende Schule Gelungene Kooperation sucht Fortsetzung

Erdmannhausen - Knapp fünf Jahre ist es her, seit an der Erdmannhäuser Grundschule eine Außenklasse der Paul-Aldinger-Schule eingerichtet wurde. Diese nennt sich inzwischen Kooperationsklasse – und läuft richtig gut. Allerdings: Wie es mit den fünf Kindern aus der jetzigen 4a weitergeht, ist noch offen. Während ihre Klassenkameraden dieser Tage an den weiterführenden Schulen angemeldet werden, heißt es für sie abwarten, welche Schule sie aufnimmt. „Durch das Wegfallen der Werkrealschulen ist uns ein bisschen der Partner weggefallen, da es nicht mehr so viele Gemeinschaftsschulen mehr gibt“, erklärt Rüdiger Hezel, der Leiter der Paul-Aldinger-Schule. Er ist längst in Gesprächen mit potenziellen Schulen, auch das Schulamt sei im Boot. Dass es am Ende eine Lösung für die fünf Kinder von der Erdmannhäuser Astrid-Lindgren-Schule geben wird, „da bin ich zuversichtlich“, so Hezel. Zumal das Recht auf gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Handicap nicht verhandelbar sei.