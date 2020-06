Erdmannhäuser Firma bei Aktion dabei Rotes Licht als Warnsignal einer Branche

Durch den Stillstand im Kulturbetrieb ist auch das Geschäftsfeld von AMF derzeit quasi nicht mehr existent. „Theater, Oper, Ballett, Musical – wenn Sie sich da eine Produktion anschauen, das Bild hinter der Kunst, das sind wir. Das sind Holz- oder Stahlbauten, das ist Malerei. Aber auch Museen statten wir aus oder einzelne Events. Zum Beispiel hatten wir einen schönen Auftrag von der Bundesbank in Frankfurt – der ist nun leider weggefallen“, so Herthnek weiter. Ähnlich wie in der Reisebranche oder der Gastronomie seien solche Ausfälle nicht zu kompensieren. „Genauso wie ein Restaurant ja jetzt nicht die doppelte Menge an Gästen bewirten kann. Und in der Gastronomie oder im Einzelhandel geht es ja jetzt zumindest langsam wieder los. Bei uns kommt nach wie vor so gut wie nichts an Aufträgen rein.“