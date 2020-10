Erdmannhäuser filmt Minderjährige Anzüglicher Chat mit 13-jährigem Mädchen endet vor dem Richter

Der Angeklagte lebte damals in einer sehr schwierigen familiären Situation, wie er durch seinen Anwalt weiter ausführen ließ. Er habe sich damals immer weiter zurückgezogen und die meiste Zeit vor dem PC verbracht. Da geriet er auch an eine Vielzahl pornografischer Schriften. „Er lebte in dem Glauben, ja niemanden direkt zu schädigen. Über Konsequenzen dachte er nicht nach“, so der Verteidiger, der weiterhin betonte: „Mein Mandant hat mit Kindern nichts am Hut.“