Erdmannhäuser Bürgermeisterkandidaten sind auch online vertreten Blick auf die Bewerber im Internet

Dem Internetauftritt von Marcus Kohler merkt man an, dass er eine Personalberatungsagentur führt. Die erste Seite wirkt wie ein persönlich an die Erdmannhäuser gerichtetes Bewerbungsschreiben. Bei „Über mich“, das ihn mit der Familie beim Hundespaziergang zeigt, findet sich stichwortartig wie in einem Lebenslauf Persönliches von Charakterzügen über Hobbys bis zum Ehrenamt. Seine fünf Ziele sind knapp formuliert, ins Detail geht er dabei nicht. Unter „Aktuelles“ finden sich Termine sowie eine Pressemeldung zu seiner Kandidatur. Klickt man auf „Kontakt“, öffnet sich ein E-Mail-Fenster, im Impressum ist auch eine Handynummer angegeben. Auf Facebook finden sich Fotos und kurze Texte zu den Terminen, die er in der Gemeinde wahrgenommen hat, und auf Youtube das Kurzinterview mit der Marbacher Zeitung. Die Fotos auf Instagram scheinen nicht in Erdmannhausen aufgenommen worden zu sein.