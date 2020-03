Erdmannhäuser Bürgermeisterkandidat Robin Reindl stellt sich vor Der riesige Gestaltungsraum als Bürgermeister reizt ihn

Stattdessen erklärt er mit Blick auf das Freizeitgelände mit Baumhaus und Boulebahn, warum er diesen Ort als Treffpunkt ausgewählt hat: „Dies ist ein wunderbares Beispiel, wie durch das Zusammenwirken von Verwaltung und engagierten Bürgern über mehrere Monate ein tolles Ergebnis entstehen kann.“ Etwas Vergleichbares gebe es in den umliegenden Kommunen nicht. Zudem schätzt er am Jugendhaus, in dem er in seinen jungen Jahren regelmäßiger Gast war, dass es nicht nur irgendein Platz für die Jugendlichen ist, sondern ein kontrollierter Platz, an dem die Kinder auch betreut werden.