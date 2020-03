Erdmannhäuser Bürgermeisterkandidat Marc Fuchs stellt sich vor Die Schuhe wurden schon neu besohlt

Erdmannhausen - Ein Rundgang durch den Ort – das ist der Wunsch von Marc Fuchs. Treffpunkt ist die Halle auf der Schray, wo es gleich zum nahen Neubau des Kinderhauses geht. „Es ist schön zu sehen, wie das wächst“, sagt er. Und auch, was sich sonst noch so in der Umgebung findet, hat er im Blick. Das Jugendhaus Calypso etwa mit dem Freizeitpark – „die sind super“, findet er – oder auch die Sportplätze. „Es ist wichtig, das alles in einem guten Zustand zu halten“, betont Fuchs.