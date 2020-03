Erdmannhäuser Bürgermeisterkandidat Jürgen Olma stellt sich vor An frischer Luft den Kopf wieder frei bekommen

An dem Erdmannhäuser Gremium gefällt ihm, dass es recht ausgewogen ist. Und dass die Gemeinderäte sich stark ehrenamtlich im Ort engagieren. „Das ist auch nicht überall so“, weiß der Hobbymusiker, der bei verschiedenen Projekten im Musikverein Oberstenfeld, wo er lebt, Posaune spielt. Dass es in der Brezelgemeinde ein vielfältiges Vereinsleben und ein großes soziales Engagement der Bevölkerung gibt, sagt ihm ebenfalls zu, denn das mache vieles leichter: „Mit einem selbstbewussten Gemeinderat und einer aktiven Bürgerschaft kann man was bewegen“, ist er überzeugt.