Erdmannhäuser Bürgermeisterkandidat Andreas Oberman stellt sich vor Begeistert von der Brezelgemeinde

Erdmannhausen - Als Treffpunkt für den einstündigen Rundgang durch den Ort hat der Ingersheimer Andreas Oberman das Rathaus gewählt. Von dort aus ist man auch schnell an anderen zentralen Punkten in Erdmannhausen. Unter anderem an der Kirche, zu der er immer eine gute Beziehung gepflegt hat, wie er sagt. Sich selbst bezeichnet er als „christlich orientiert“, seine aus Thailand stammende Frau sei Buddhistin. Und er betont: „Freiheit ist unser höchstes Gut.“ Viel zu oft werde man zu Dingen gezwungen, die man eigentlich nicht wolle.