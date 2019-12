Erdmannhäuser brauchen Geduld Die Postflaute dauert bis Anfang Februar

Die Nachfrage nach Bankdienstleistungen vor Ort sei nicht mehr groß genug, erklärt dazu Post-Pressesprecher Gerhard Beck. Viele Kunden zögen das Online-Banking vor. Und Bargeld würde immer mehr am Geldautomaten geholt oder beim Einkaufen im Supermarkt oder Discounter abgehoben.



Schulungen und Umrüstung stehen an

Der zweite Wermutstropfen: Bis in Erdmannhausen wieder Briefmarken gekauft oder Einschreiben aufgegeben werden können, gibt es eine sechswöchige Flaute Denn die neue Postfiliale öffnet erst am 4. Februar. Der Grund dafür sei, dass der Laden technisch aufgerüstet werden und auch die Mitarbeiter entsprechend geschult werden müssten, so Gerhard Beck. Im bisherigen Paketshop hätten Pakete über eine Handy-App angenommen werden können, erläutert der Post-Pressesprecher auf unsere Nachfrage. Für eine echte Postfiliale müssten jedoch erst IT-Leitungen verlegt werden, außerdem würden Sicherheitseinrichtungen, zusätzliche Hardware und natürlich auch Inneneinrichtung wie beispielsweise ein Postschalter benötigt.



Längere Öffnungszeiten

Ein Pluspunkt der Entwicklung sind die verlängerten Öffnungszeiten. Geplant ist aktuell, dass Postdienstleistungen in der Aral-Tankstelle zwischen 8.30 und 19 Uhr angeboten werden. Päckchen und Pakete, die in der Vorweihnachtszeit die Empfänger nicht erreicht haben, können aber auch während der Umbauarbeiten in der Aral-Tankstelle bereits dort abgeholt werden.