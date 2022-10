Erdgasförderung Fracking: SPD und Grüne lehnen Lindner-Vorstoß ab

Grünen-Wirtschaftspolitiker Dieter Janecek merkt im "Handelsblatt" an: "Die Fracking-Vorkommen in Deutschland zur Anwendung zu bringen, würde Jahre in Anspruch nehmen." In der akuten Energiekrise nutzten sie Deutschland nichts, "und mittelfristig wollen wir ohnehin auf grünen Wasserstoff umsteigen". Lindner hatte gestern zum wiederholten Mal angesichts der Energiekrise für einen schnellen Einstieg in die Erdgasförderung in Deutschland durch das sogenannte Fracking geworben.