Erderhitzung Atlantik-Strömung könnte zusammenbrechen

Strömung könnte zusammenbrechen

Die Strömung ist Boers zufolge momentan so schwach wie nie zuvor in den vergangenen 1000 Jahren. Dahinter könnte auch nur eine Veränderung des mittleren Zirkulationszustands stecken – oder aber ein wirklicher Verlust an dynamischer Stabilität. Das würde heißen, dass sich die Atlantik-Strömung der kritischen Schwelle angenähert hätte, hinter der das Zirkulationssystem zusammenbrechen könnte. Boers Untersuchungen deuten nun darauf hin, „dass die Abschwächung der AMOC während des letzten Jahrhunderts in der Tat wahrscheinlich mit einem Stabilitätsverlust verbunden ist“.