Erdbeeren kaufen Warum es sich lohnt, noch zu warten

Wie man Erdbeeren am besten lagert

Erdbeeren aus der Region schmecken übrigens auch deshalb am besten, weil nur diese bis zum Schluss an der Pflanze reifen können. Wer selbst pflücken geht und die besten Exemplare haben möchte, kann darauf achten, Früchte von durchgängig grünen Kelchblättern ohne weiße Spitze und mit rot glänzenden Beeren zu wählen. Am frühen Morgen sind Beeren am aromatischsten. Außerdem sollte es trocken sein, dann haben Erdbeeren das meiste Aroma und sind länger haltbar.

Und wenn man die Erdbeeren dann zu Hause hat – wie lagert man sie am besten? Jedenfalls nicht in der Plastikschale aus dem Supermarkt. Darin verderben sie schnell, weil sich am Boden der Schale Kondenswasser bildet. Lieber die Erdbeeren auf einem Teller ausbreiten und in den Kühlschrank stellen. Und am besten für das Klima wäre: Gleich essen!