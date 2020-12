Er hatte um Vergebung gebeten Iranischer Blogger Ruhollah Sam hingerichtet

Aufstellung des VfB Stuttgart

Nicolas Gonzalez ist bereit für die Startelf

Der argentinische Nationalstürmer Nicolas Gonzalez ist nach dreiwöchiger Auszeit fit für einen Einsatz an diesem Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund. Doch ein anderer prominenter Name wird in der VfB-Startelf fehlen.