EQS mit 7 Sitzen Mercedes bringt größten E-SUV aller Zeiten

Raumwunder

Dieser optische Eindruck steht in krassem Gegensatz zu dem üppigen Platzangebot im Innern. Die SUV-Variante des EQS ist immerhin um 20 Zentimeter höher als die beileibe nicht zierliche Limousine. Der Radstand ist gleich und zwar riesig: 3210 Millimeter liegen zwischen erster und zweiter Achse. Damit bietet der Mercedes SUV mehr Raum als die batterieelektrische Konkurrenz von BMW und Tesla. Mercedes schafft also eine neue eigene Unterklasse bei den SUVs und setzt darauf, mit dem ersten vollelektrischen „large SUV“ ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Die angepeilte Zielgruppe - sehr wohlhabende Fans von supergroßen vollelektrischen Fahrzeugen - wohnt vor allem in China und in den USA. Auf Wunsch gibt es eine dritte Sitzreihe mit zwei Plätzen, die aus dem Wagen einen Siebensitzer machen. Die beiden Plätze sind mehr als Notsitze. Es gibt keine physiognomische Obergrenze für die Passagiere im hinteren Fonds, selbst 1,90-Meter-Fahrgäste können sich hier wohl fühlen. Das Raumwunder in einem Satz: Wenn der Wagen mit fünf Fahrgästen besetzt ist, sollen noch unglaubliche 24 Kisten Mineralwasser oder vier Golfbags in den Stauraum passen.