Enzo Millot von der AS Monaco VfB Stuttgart angelt sich das nächste Talent

Der Mittelfeldspieler war an diesem Samstag zur sportärztlichen Untersuchung bereits in Stuttgart. Sven Mislintat hatte lange um Millot gebuhlt, da dieser das junge Team des VfB verstärken soll. „Enzo Millot war trotz seines jungen Alters bereits seit über einem Jahr fester Bestandteil des Kaders der AS Monaco und konnte dort wertvolle Erfahrungen im Profibereich sammeln“, wird der VfB-Sportdirektor in einer Mitteilung auf der Vereinshomepage zitiert. „In den Gesprächen mit uns hat er von Anfang an den klaren Wunsch geäußert, seine nächsten Karriereschritte im VfB-Trikot zu machen. Wir freuen uns sehr, dass wir Enzo langfristig an den VfB binden konnten, weil wir davon überzeugt sind, dass er schnell ein wichtiger Faktor für unser Spiel werden kann.“