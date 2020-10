Entwicklung auf Mundelsheimer Gemarkung Neue Pläne für Gewerbegebiet an der A 81

Das sagt der Planungsdirektor der Region:

Noch ist ein neues Gewerbegebiet an der Autobahn bei Mundelsheim in weiter Ferne. Doch der Antrag der Freien Wähler im Verband Region Stuttgart (VRS), die Planungen für ein solches Areal zu forcieren, könnte so etwas wie eine Initialzündung für das Projekt sein. Die Freien Wähler schätzen, dass auf Tuchfühlung zur A 81 zwischen 25 und 35 Hektar für Unternehmen reserviert werden könnten. Thomas Kiwitt, der Technische Direktor des VRS, will der Entscheidung der Regionalversammlung im Hinblick auf diesen Vorstoß nicht vorgreifen. „Der Antrag ist im Rahmen der Haushaltsberatungen eingegangen und wird in diesem Zusammenhang auch behandelt“ konstatiert er. Das passiert im Planungsausschuss am 11. November. Fakt sei aber, dass im interkommunalen Industriegebiet „Ottmarsheimer Höhe“, das nur wenige Kilometer von der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim entfernt liegt, die Kapazitäten endlich seien. Zudem bestätigt Kiwitt die Aussage der Freien Wähler, wonach die übrigen Regionalen Gewerbe-Schwerpunkte an der A 81 nur zögerlich entwickelt würden und im Raum Stuttgart ein Mangel an geeigneten und insbesondere großflächigen Arealen für Unternehmen besteht. Allerdings dürfe man den planerischen Grünzug nicht außer Acht lassen, der über dem Gelände an der A 81 liegt und es damit vor einer Aufsiedlung schützt, betont er.

Diese Schranke könne nur über eine Änderung des Regionalplanes aufgehoben werden. Zudem müssten natürlich zunächst die beteiligten Gemeinden ihren Segen zu dem Vorhaben geben. „Vor diesem Hintergrund kann es also derzeit nur darum gehen, diese Bereitschaft der Kommunen abzuklären. Ist diese gegeben, hat wiederum die Regionalversammlung zu klären, ob sie in ein solches Planungsverfahren einsteigen möchte, das dann – schon aus rechtlichen Gründen – ergebnisoffen sein muss“, erläutert Thomas Kiwitt. Im Rahmen des Verfahrens könne nach Anhörung der Bürger, der Fachbehörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange wie auch der Umweltverbände entschieden werden, ob der Grünzug zurückgenommen wird. Würde der Antrag im Rahmen der Etatberatungen angenommen, ist dieser ab Dezember 2020 mit der Haushalts-Verabschiedung gültig