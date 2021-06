Entwicklerkonferenz von Apple Diese Neuerungen bringt das iOS-Update

Auch wenn der Nutzer keinen bestimmten Fokus wie Schlaf oder Arbeit gewählt hat, werden die Nachrichten in iOS 15 von einer künstlichen Intelligenz (KI) sortiert. Die Nachrichten von Apps, welche der Nutzer häufig benutzt, werden ganz oben angezeigt. Nicht zeitkritische Mitteilungen werden gesammelt und laut Apple zu einem „passenden Zeitpunkt, beispielsweise am Morgen oder Abend“ ausgespielt. Auch sollen sich bestimmte Mitteilungen einfacher für eine Zeit lang stumm schalten lassen.

KI erkennt Text auf Bildern

Mit der neuen Funktion „Livetext“ zieht Apple mit der Konkurrenz nach. Mit iOS 15 erkennt die On-Device Intelligenz Text in Bildern und ermöglicht bestimmte Funktionen. So können Nutzer zum Beispiel eine Telefonnummer in einem Schaufenster fotografieren und dort anrufen, ohne die Nummer abzutippen. Auch kann die Kamera App Text in einem bestimmten Moment erkennen und kopieren, beispielsweise das in einem Café angegebene Wi-Fi Passwort.

Apple Karten erhält neues Design

Auch Apple Karten erhält mit iOS 15 ein Update. So gibt es einige optische Änderungen mit überarbeiteten Straßenfarben und -beschriftungen und einen neuen Nachtmodus. Beim Navigieren sollen den Nutzern in einer dreidimensionalen Ansicht Details wie Abbiegespuren, Mittelstreifen und Fußgängerüberwege angezeigt werden, um sich einfacher auf den Straßen zurechtzufinden.

Die User sollen mit Apple Karten nun auch einfacher Haltestellen in der Nähe finden, außerdem können sie bevorzugte ÖPNV-Linien abspeichern. Die Karte folgt in öffentlichen Verkehrsmitteln automatisch der ausgewählten Route und informiert den Nutzer, wann er aussteigen muss.

Mit iOS 15 können Nutzer auch einfach das iPhone in die Höhe halten und erhalten über Augmented Reality (AR) eine Wegbeschreibung. Sie sehen also durch ihr iPhone die Umgebung und können den eingeblendeten Wegzeichen folgen.

Neue Funktionen für Notizen, Safari und Wetter-App

Auch die Wetter-App, die Notizen und der Safari-Browser wurden überarbeitet. In der Wetter-App gibt es eine neue Darstellung der Wetterdaten. Animierte Hintergründe geben den Sonnenstand und den Niederschlag genauer an. Zudem heben Mitteilungen hervor, wann beispielsweise Regen- oder Schneefall beginnt und wieder aufhört. In der Notiz-App können Nutzer nun eigene Tags generieren, die Notizen mit Freunden teilen und gemeinsam daran arbeiten.

Auch Safari erhält ein neues Design. Die Adressleiste liegt nun unten und ist so einfacher mit einer Hand erreichbar. Dazu kommt ein neues Feature wie eine anpassbare Startseite und Web-Erweiterungen von anderen Anbietern.

Erweiterter Datenschutz

Mit iOS 15 kommen auch weitere Datenschutzeinstellungen auf die iPhones. Die Sprachassistentin Siri verarbeitet die Nutzeranfragen nun direkt auf dem iPhone, wodurch auch die Leistung verbessert wurde. Außerdem verhindert Apple, dass Absender von E-Mails überprüfen können, ob die E-Mail vom Nutzer gelesen wurde und verbirgt die IP-Adresse des Nutzers, wodurch sein Standort nicht mehr ermittelt werden kann.

In der neuen App Privacy Report erhalten Nutzer nun einen Überblick darüber, welche Apps in den vergangenen sieben Tagen auf den Standort, Fotos, Kamera, Mikrofon und Kontakte zugegriffen haben und welche Domains kontaktiert wurden.

Wann genau iPhone-Nutzer auf iOS 15 updaten können ist noch nicht bekannt. Es wird damit gerechnete, dass das Update zusammen mit den neuen iPhones im Herbst erscheint. Alle Nutzer, welche ein iPhone 6s oder neuer besitzen, erhalten das Update.