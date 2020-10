Entschluss des HVW Kein Handball bis Ende November

Marbach/Stuttgart - Das Präsidium des Handballverbandes Württemberg hat am Dienstagmittag in einer 45-minütigen Videokonferenz einstimmig entschieden, dass der Handball-Spielbetrieb ab sofort mindestens bis zum Verbandstag am 28. November ausgesetzt wird. Betroffen sind alle Ligen auf Verbandsebene, sprich ab der 5. Liga. Sowohl Liga-, Turnier- als auch Freundschaftsspiele dürfen bis dahin nicht ausgetragen werden.