Entscheidung zur Gartenschau Das Warten hat bald ein Ende

Marbach - Das lange Warten auf eine Entscheidung in Sachen Gartenschau soll diese Woche ein Ende haben. „Wenn es auf Grund der Themenlage nicht zu Verschiebungen kommt“, erklärt Isabel Kling, Pressesprecherin im Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, auf Anfrage. Man habe immer kommuniziert, dass die Entscheidung noch in diesem Jahr fallen solle. „Also sind wir im Zeitplan“, betont sie. Dass man in den Bewerberkommunen Marbach und Benningen auf die Entscheidung warte, könne sie gut verstehen.