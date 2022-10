Entscheidung zieht sich Beschluss zu Steinbruch erst 2023

Stadionhalle bietet Platz für mehr als 100 Geflüchtete

Schon jetzt hat die Stadt die Weichen für die künftige Beherbergung von Geflüchteten gestellt. „Die Lage ist mittlerweile dramatisch. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir diese vielen Menschen in den nächsten Monaten unterbringen sollen“, sagte der Rathauschef. Pro Monat müsse man 35 bis 40 Personen aufnehmen. Ändere sich daran nichts, werde man zum Jahresende auch eine Halle belegen müssen. Für diesen Zweck habe man die Stadionhalle auserkoren, wo mehr als 100 Geflüchtete ein Dach über dem Kopf finden könnten. „Damit hätten wir quasi einen Puffer von zweieinhalb Monaten, wenn die Zugangszahlen so hoch bleiben“, sagte Trost. Nur wenig Luft verschaffen der Stadt die zwölf Plätze, die in Containern im Teilort geschaffen werden sollen. Angedacht ist, die Module auf dem Ausweichparkplatz der Gemeindehalle aufzubauen. Weitere Betten sollen in der Kernstadt unter anderem in Gebäuden in der Marktstraße und der Bottwartalstraße bereitgestellt werden.