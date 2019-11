Entscheidung in Benningen Ja zur Gartenschau

Weitere Kosten betreffen für beide Kommunen 5,5 Millionen Euro für den Grunderwerb und sechs Millionen Euro für die Durchführung des Begleitprogramms, das sich wohl aber durch Eintrittsgelder refinanzieren würde. Trotz einiger Bedenken wie das Parkierungskonzept und die Ungewissheit, eine Entscheidung mehr als zehn Jahre in die Zukunft zu treffen, überwog die Zuversicht, eine „Jahrhundertchance“ zu ergreifen, so Bürgermeister Klaus Warthon. Etliche Projekte wie die Neugestaltung des Kelterplatzes oder die Aufwertung des Neckarufers seien ohnehin geplant. Neben den baulichen Veränderungen wie dem geplanten Literaturpark auf der Schillerhöhe oder ein Wasserspielplatz unter dem Thema „Römer“ in Benningen sei auch der Aspekt der Zusammenarbeit der beiden Kommunen wesentlich. Das „blaue Band“, das die Kommunen trennt, soll als Verbindung dienen, so der Benninger Manfred Meister (SPD). Er freue sich über das Zusammenrücken von Marbach und Benningen, die ökologische Aufwertung und die Steigerung des Erlebniswertes in der Neckaraue.