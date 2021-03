Entscheidung im Beilsteiner Gemeinderat Jetzt fix: Das Busdepot wird in die Drittelwiesen ziehen

Man steht unter enormem Zeitdruck

Die Standortsuche und -wahl hatten sich aufgrund der anspruchsvollen Anforderungen insgesamt schwierig gestaltet. Denn: Es wurde eine Fläche von etwa 3000 Quadratmetern benötigt. Die Fläche sollte möglichst eben sein und für die Versorgung der Buslinien räumlich günstig liegen. Lange An- und Abfahrten morgens und nachts sowie zu den Pausen zwischen den Linienendpunkten und dem Depot sollten möglichst vermieden werden. Diese würden ansonsten Zeit und Geld für „Leerkilometer“ in Anspruch nehmen. Weiterhin sollte die Lage so gewählt sein, dass Störungen von Anwohnern durch den Betrieb in der Nacht und am frühen Morgen möglichst ausgeschlossen sind. Wasser, Abwasser und Strom wären für einen Aufenthaltsraum und sanitäre Anlagen ebenfalls erforderlich. Mit dem Standort in den Drittelwiesen hat man nun eine gute Wahl getroffen, ist sich die Verwaltung sicher. Zumal man dort auch noch „einen Pfeil im Köcher“ habe, wie es der stellvertretende Bürgermeister Oliver Muth ausdrückte. „Sollten irgendwelche Tierchen auf dem Gelände sein, können wir noch etwas nach hinten ausweichen in Richtung Söhlbach.“ Alles in allem machte er in der Sitzung am Dienstag vor der Abstimmung aber auch noch einmal klar, dass man unter enormem Zeitdruck stehe – des benötigten Pflegeheim-Neubaus wegen.