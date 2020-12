Entscheidung des Landes Baden-Württemberg Weihnachtsferien starten erst am 23. Dezember

Der Nachwuchs in Marbach und der Region wird auch in den nächsten Woche weiter die Schule besuchen: Die Weihnachtsferien starten nämlich in Baden-Württemberg trotz der Corona-Pandemie nun doch wie ursprünglich geplant erst am Mittwoch, 23. Dezember. Darüber informierte das Staatsministerium am Dienstag. Für die Klassen 1 bis 7 sei regulärer Präsenzunterricht an den Schulen vorgesehen. Die Anwesenheitspflicht für den 21. und 22. Dezember wird allerdings ausgesetzt. Eltern könnten ihre Kinder also zuhause lassen, wenn sie die Tage vor dem Fest für die Minimierung der Kontakte nutzen wollen. Schüler ab Klasse 8 sollen im Fernunterricht unterrichtet werden.