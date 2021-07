Entscheidung des Badisches Staatstheaters Karlsruher Generalintendant Spuhler scheidet sofort aus dem Amt

Karlsruhe - Der Generalintendant des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe, Peter Spuhler, ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt abberufen worden. Das hat der Verwaltungsrat ohne Gegenstimme entschieden, wie das Kunstministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Da es sich um eine Personalangelegenheit handele, werde man dazu keine Details bekanntgeben, hieß es weiter.