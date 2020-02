Entscheidung bei der HSG Marbach-Rielingshausen HSG plant nicht mehr mit Martin Wittlinger

Nach dem Spiel gab Martin Wittlinger dann bekannt, dass es nach dieser Saison einen Trainerwechsel geben wird. Der Verein halte einen Wechsel für gut, was er selbst verstehen könne. „Natürlich sind die Jungs, die Frauenmannschaft und überhaupt die HSG mir sehr ans Herz gewachsen, aber ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Wir haben in den letzten fünf Jahren viel bewegt, hatten unheimlich viel Spaß, die Saisonvorbereitungen waren in den letzten drei Jahren auch immer ein Highlight, aber es fehlte leider der erhoffte sportliche Erfolg. Es fällt mir wirklich sehr schwer, aber ich fand es wichtig, so früh wie möglich für alle Klarheit zu haben, was die Zukunft anbelangt“, so Martin Wittlinger. HSG Marbach-Rielingshausen:

Schönbrodt – Beerwart, Kusiek, Layher (1), Mayerhöfer, Mattheis, (1), Horst (9), Blind (4), Holzwarth (1), Weller (5).