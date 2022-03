Entlastungspaket Wann sinkt der Spritpreis?

Sinkender Rohölpreis

Es könnte aber auch sein, dass die Preise an der Zapfsäule vor Inkrafttreten der Steuersenkung unter die Zwei-Euro-Grenze fallen. Wenn die Rohölpreise am Weltmarkt sich nach unten bewegen, gibt es dafür Spielraum. So hat der Ölpreis zu Wochenbeginn nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete Montagmorgen 116,50 Dollar. Das waren 4,15 Dollar weniger als am Freitag. Belastet wurden die Rohölpreise dadurch, dass China die Finanzmetropole Shanghai wegen eines Corona-Ausbruchs in einen Teil-Lockdown geschickt hat. Weniger Nachfrage drückt auf den Ölpreis.