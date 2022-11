Entlastungen 49-Euro-Ticket: Verkehrsunternehmen sehen großes Potenzial

Man stelle seine eigenen Gewohnheiten nicht komplett für drei Monate um. "Das sieht jetzt anders aus. Jetzt habe ich eine echte Planungssicherheit über Jahre, dass es dieses Ticket gibt", sagte Wolff. "Und damit kann ich jetzt auch eine Entscheidung treffen: Wie gehe ich eigentlich mit meinem Auto um? Wie gehe ich mit dem Weg zur Arbeit um? Und da glaube ich schon, dass bei den Kosten, die wir im Moment alle haben, dass da echt ein Umstieg stattfindet. Das gilt zum Beispiel für Pendler, die bisher in mehreren Tarifgebieten unterwegs sind."

Wolff sagte weiter, das Deutschlandticket habe nur Sinn, wenn es auch einen konsequenten Ausbau des Angebots gebe. "Es nützt weder im ländlichen Raum noch in Ballungsräumen irgendjemandem dieses Ticket, wenn es kein vernünftiges Verkehrsangebot gibt." Die Erhöhung der Regionalisierungsmittel durch den Bund sei ein positiver Schritt. "Ich gehe davon aus, dass die Politik nun das Angebot weiter hochfährt." Das eine oder andere Angebot werde gekürzt werden müssen, weil die Erhöhung der Mittel in Summe noch nicht reiche. "Dafür sind aber die Verwerfungen bei den Energie- und Personalkosten auch zu groß. Es wird aber keinen massiven Einbruch in der Verkehrsleistung im ÖPNV geben."