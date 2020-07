Enthüllungsbuch Nichte warnt vor zweiter Amtszeit von US-Präsident Trump

Mary Trump attestiert ihrem Onkel zudem, ein Narzisst zu sein: Trump erfülle dafür alle Kriterien, schreibt Mary Trump laut "New York Times". Die Zuschreibung greife dennoch zu kurz. Seine Verhaltensweisen seien oft so unerklärlich, dass eine genaue Diagnose nur mithilfe von Tests erstellt werden könnte, denen sich Trump nie unterziehen würde.

Das Buch beschränkt sich nicht nur auf die Beschreibung der Familiendynamik und der Wesenszüge Trumps. Mary Trump erhebt auch schwere Vorwürfe gegen ihren Onkel: Dieser soll sich seinen Zugang zum Studium erschlichen haben, indem er als Schüler jemanden dafür bezahlt hätte, einen Eignungstest für ihn abzulegen, wie die "New York Times" unter Berufung auf das Manuskript berichtet. Die hohe Punktzahl habe Trump geholfen, an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Pennsylvania, der Wharton School of Finance, aufgenommen zu werden. Aus dem Bericht wird nicht ersichtlich, ob Mary Trump Belege für diesen Vorwurf anführt und wenn ja, welche.

Donald Trump hatte insgesamt drei Geschwister - neben Fred Bruder Robert und Schwester Maryanne. Robert Trump hatte die Klage gegen das Buch von Mary Trump mit der Begründung eingereicht, dass das Buch gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung verstoße, die im Zusammenhang mit der Nachlassregelung seines Vaters geschlossen worden sei. Trump selbst hat die geplante Veröffentlichung mit Verweis auf die Vertraulichkeitsvereinbarung als rechtswidrig bezeichnet. CNN zufolge basieren Mary Trumps Schilderungen auf ihren Erinnerungen, Gesprächen mit Mitgliedern der Familie sowie auf Dokumenten wie Steuerunterlagen.

"Ich denke, familiäre Angelegenheiten sollten familiäre Angelegenheiten sein", sagte Trumps Beraterin, Kellyanne Conway, mit Blick auf das Buch bei Fox News. Es gebe zu viele Bücher, "die nie auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden", sagte sie.

