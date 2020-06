Enthüllung im spanischen Königshaus Señor und Señora Smith

Zum Glück hatten sie Sponsoren: Felipes Vater, den damaligen König Juan Carlos, und dessen langjährigen Freund, den katalanischen Geschäftsmann Josep Cusí. Nun könnte es eine Privatangelegenheit der Königsfamilie sei, ob der Vater den verwöhnten Sohn noch mehr verwöhnen will. Doch die Enthüllung fällt in eine Zeit, in der niemand mehr an die finanzielle Ehrbarkeit des alten Königs Juan Carlos glaubt. Vor allem glaubt Felipe selbst nicht mehr daran: Vor gut einem Jahr, am 12. April 2019, ließ er notariell feststellen, dass er und seine Tochter, Kronprinzessin Leonor, auf die Benennung als Erben einer Stiftung von Juan Carlos verzichteten.