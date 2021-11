Entführung in Australien Cleos Entführer handelte allein

Mit ihrer Rettung endete ein Entführungsfall, der ganz Australien bewegt hatte. Die verzweifelten Bitten ihrer Mutter um Hilfe lösten eine Welle der Anteilnahme aus. Hundert Polizisten suchten aus der Luft, zu Wasser und am Boden nach dem kleinen Mädchen, unzählige freiwillige Helfer durchkämmten das nahe gelegene Buschland nach möglichen Spuren. Am Mittwoch dann die erlösende Nachricht: Polizisten entdeckten Cleo körperlich unversehrt in einem Haus in Carnarvon.