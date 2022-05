Engpässe an Schulen Zwei neue Klassenzimmer beschlossen

Ideen in der Schublade

Nicht ausgeschlossen ist, dass auch in Marbach die Bagger früher oder später anrücken, um an der Grundschule weitere Räume anzudocken. „Momentan reichen die Kapazitäten. Ich kann aber meine Hände nicht dafür ins Feuer legen, dass das auch in Zukunft so bleibt“, erklärt die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik und erinnert an zuletzt gestiegene Kinderzahlen. Halte dieser Trend an, müsse die Stadt langfristig reagieren. „Wir haben dafür auch Ideen in der Schublade. Die Fläche hinter der Mensa Richtung Karl-Nusser-Halle wurde freigehalten und könnte gegebenenfalls für die Ganztagesbetreuung genutzt werden“, sagt Wunschik.