Englischer FA Cup "Absolut stolz": Traum von vier Titeln bei Klopp lebt

Klopp gerät ins Schwärmen

Am Samstag beeindruckte vor allem der Auftritt in der ersten Halbzeit. "Das war die beste erste Hälfte, die wir je gespielt haben. Wir haben alles richtig gemacht", schwärmte Klopp. "Wir waren herausragend. Ich habe jede Sekunde genossen." Auch der frühere englische Nationalverteidiger Martin Keown stellte erstaunt fest: "In der ersten Halbzeit war Liverpool in seiner eigenen Welt."