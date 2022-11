Energiewende in Ludwigsburg Mehr Solaranlagen für Häuser unter Denkmalschutz?

Effizienz als Maßstab

Sie weist ferner darauf hin, dass sich die Strategie durch die Lockerungen nicht ändere. Entscheidend sei, wie sich die größtmögliche Effizienz erzielen lasse. „Es werden also zunächst Gebäude mit PV ausgestattet, die große, geeignete Dächer haben. Das ist bei den Kulturdenkmalen nur in seltenen Fällen gegeben.“ Ihre Kollegin in Ludwigsburg pflichtet ihr bei. Der Nutzen sei der Maßstab für die Ausbaupläne bei den Kollektoren. In Ludwigsburg gebe es zwar knapp 450 Kulturdenkmale. Das sei aber im Verhältnis zu allen Gebäuden in der Stadt „ein sehr geringer Anteil“, erklärt Meike Wätjen. Die Kommune selbst sei Besitzer von 71 Immobilien, die unter Denkmalschutz stehen. Ob sich die Dachflächen für Solarmodule eignen, müsste im Einzelfall geprüft werden. Der Fokus liege derzeit aber ohnehin auf den Flächen, die sich leicht bestücken ließen. Um das Potenzial auszuloten, habe man 324 städtische Gebäude untersuchen lassen. Das Ergebnis: 60 Dächer seien sehr gut für Photovoltaik geeignet, 21 geeignet. „Insgesamt können 30 000 Quadratmeter für Photovoltaik-Anlagen genutzt werden.“ Erst wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, wolle man die denkmalgeschützten Gebäude „auf Tauglichkeit überprüfen“.

Möglichkeiten sind überschaubar

In Kornwestheim ist dieser Prozess für die kommunalen Liegenschaften schon abgeschlossen, das Ergebnis ernüchternd. „Neben einer Dachfläche auf dem Galeriegebäude, die auch in einer aktuellen Bestands- und Potenzialanalyse aufgeführt ist, ergibt sich durch die Lockerung nun theoretisch auch die Möglichkeit, auf der südlichen Dachfläche des Rathauses eine PV-Anlage zu installieren. Weitere Gebäude kommen allerdings nicht in Frage“, erklärt Sprecherin Sandra Hennig. Grundsätzlich gebe es auf der Gemarkung aber schon noch viele geeignete Dachflächen für Solaranlagen – auch auf denkmalgeschützten Gebäuden.

Übernimmt das Land eine Vorbildfunktion?

Strom vom Revier

Das Land hat die Vorgaben für PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden gelockert. Doch nutzt es dann auch die Möglichkeiten bei den eigenen Liegenschaften? Sebastian Engelmann, Pressesprecher im Finanzministerium, verweist darauf, dass beispielsweise beim Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen die Mehrzahl der als geeignet eingestuften Flächen tatsächlich mit Kollektoren bestückt werden könnten.

Verfahren

Auch auf dem historischen Gebäude des Finanzamts in Ettlingen sollen Solarmodule verschraubt werden. „Das Einvernehmensverfahren zwischen Vermögen und Bau Karlsruhe und der Stadt Ettlingen ist allerdings noch nicht abgeschlossen“, schränkt Engelmann ein, der zudem herausstreicht: „Ich denke, weitere Gebäude werden in naher Zukunft folgen.“