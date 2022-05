Energiewende in Großbottwar Idee für Wärmenetz unter Radweg

Kann Winzerhausen an Ilsfeld angedockt werden?

Weiter ist man in Winzerhausen. Für den Stadtteil wird bei der LEA eine Machbarkeitsstudie für ein Wärmenetz in Auftrag gegeben. Dieses Vorpreschen hängt damit zusammen, dass sich dort just jetzt über ein anderes Projekt eine wohl einmalige Chance auftut: Wenn der anvisierte Radweg zum Abstetterhof gebaut wird, könnte man unter Umständen Rohre unter der Trasse verlegen – und sich an das bestehende Wärmenetz von Ilsfeld andocken, das von der Biogasanlage in Beilstein gespeist wird. „Mit dem Radweg hätte man schon die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Und der Tiefbau ist bei einem Wärmenetz einer der größten Kostenpunkte“, erläuterte Raphael Gruseck, warum man die Gelegenheit beim Schopfe packen sollte. Die Biogasanlage habe außerdem noch Kapazitäten für Abnehmer. Aber noch weitaus spannender sei, dass Ilsfeld stark auf erneuerbare Energien setze und große technologische Innovationen wie eine Solarthermieanlage ins Auge fasse, über die das Netz mit Wärme gefüttert werden könnte.