Energieversorgung Regierung prüft Korrekturen bei Gasumlage

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung prüft nach eigenen Angaben momentan mögliche Korrekturen an der umstrittenen Gasumlage. "Es geht darum zu prüfen, ob es Regelungen geben kann, die es Unternehmen mit Gewinnen schwerer machen, die Umlage in Anspruch zu nehmen", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin.