Energiespartipps im Haushalt Welche Geräte sind die größten Stromfresser?

Ein Austausch lohnt sich meist schnell

Der Austausch älterer Stromfresser durch sparsame Neugeräte ist in vielen Fällen auch dann sinnvoll, wenn das Altgerät noch funktioniert. Ein moderner energieeffizienter Kühlschrank braucht bei gleicher Größe nur rund ein Drittel so viel Strom wie ein 20 Jahre altes Modell. Wenn man dadurch pro Jahr 200 kWh weniger Strom verbraucht, ergibt sich bei einem Strompreis von 40 Cent pro kWh eine Ersparnis von 80 Euro im Jahr. Obwohl die Herstellung eines neuen Geräts zunächst Energie und Ressourcen verbraucht, lohne sich der Austausch eines alten Kühlschranks durch einen neuen schon dann, wenn der vorhandene älter als fünf bis zehn Jahre ist, schreibt das Öko-Institut. Auch bei Wäschetrocknern lohnt sich der Neukauf relativ schnell – vor allem, wenn ein stromschluckender Kondensationstrockner durch ein Gerät mit Wärmepumpe ersetzt wird, das nur rund ein Drittel so viel Strom braucht. Noch weniger Energie wird benötigt, wenn man die Wäsche im Sommer an der Leine trocknet.