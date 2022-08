Energiepreise Forderung nach weiteren Entlastungen im Herbst

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken zeigte am Dienstag Verständnis für die Forderung nach baldigen Entlastungen. "Wir werden schnell sein, wir werden schnell sein müssen", sagte sie in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. Bereits im Frühjahr habe die Bundesregierung ein erstes Entlastungspaket auf den Weg gebracht. "Auch da waren wir sehr schnell in der Umsetzung. Und das wird uns auch dieses Mal gelingen."