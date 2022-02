Energienetz in Marbach Trafohaus soll Strombezug sichern

Weitere Trafostation geplant

Heim erinnert an die Energiewende und den Aufschwung der E-Mobilität. Damit all die batteriebetriebenen Fahrzeuge geladen werden können, ohne dass hier und da plötzlich die Lichter ausgehen, brauche man leistungsfähigere Netze. Wobei es mit dem Bau des Trafos an der Stadtmauer in Marbach längst nicht getan sei. Bei der Volksbank und im Bereich des Bahnhofs sollen weitere Stationen entstehen, kündigt der ehemalige Erste Beigeordnete der Stadt an. Schon realisiert seien neue Häuschen unter anderem im Hörnle beim Waschhaus und an der Backnanger Straße in Rielingshausen. Außerdem ist geplant, die Trafostation beim Bücherregal in der Fußgängerzone komplett zu modernisieren.