Energiekrise Zwangspause für Nord Stream 1

Warum war die jährliche Wartung bisher nie ein Problem? In der Vergangenheit war es so, dass Russland während der Arbeiten mehr Gas durch andere Röhren pumpte und zugleich Erdgas aus Speichern in Deutschland entnommen wurde. Durch die sogenannte Jamal-Pipeline, die durch Polen führt, liefert Russland seit April gar kein Gas mehr. Durch die Transgas-Röhre, die durch die Ukraine verläuft, kommt derzeit nur ein Drittel der sonst üblichen Menge. Bei den Gasspeichern läuft ein Rennen gegen die Zeit: Deutschland will seine Vorräte bis zum Beginn der kalten Jahreszeit weitgehend auffüllen. Es muss dafür sehr viel Geld aufwenden und kauft zu sehr hohen Preisen Gas von anderen Lieferanten – etwa aus Norwegen oder Flüssiggas vom Weltmarkt, das dann über Belgien oder die Niederlande nach Deutschland gelangt. Zuletzt waren die Speicher hierzulande im Schnitt zu rund 65 Prozent gefüllt.