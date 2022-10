Energiekrise Länder verlangen vom Bund Klarheit bei Entlastungen

"So lange wir noch nicht ganz genau wissen, welche Teile der Bevölkerung werden denn jetzt in welchem Maße entlastet, können wir auch relativ schwer die Frage beurteilen, wo braucht es zusätzliche Hilfsprogramme, welche Bereiche sind nicht erfasst", sagte der neue Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD), in Berlin vor Gesprächen der Länder mit Kanzler Olaf Scholz (SPD).