Energiekrise Stromversorgung im Libanon nach Kollaps wieder aufgenommen

VfB Stuttgart II gegen TSV Steinbach Haiger

VfB-Nachwuchs trotzt Aufstiegs-Aspiranten ein Remis ab

Der VfB Stuttgart II empfing am Samstag den TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest. In einem umkämpften Spiel ließen beide Abwehrreihen keine Tore zu.