Energiekrise SPD-Chef Klingbeil für Nachbesserungen bei Gaspreisbremse

Berlin - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sieht bei der geplanten Gaspreisbremse Nachbesserungsbedarf. Die von der Expertenkommission vorgeschlagene Abschlagszahlung im Dezember und Subventionierung ab März kommenden Jahres greift nach Ansicht von Klingbeil zu kurz: "Was machen wir eigentlich in der Phase Januar/Februar", fragte Klingbeil im Interview der Woche des Deutschlandfunks. "Muss man da nicht auch etwas finden, um den Unternehmen und vor allen Dingen den Bürgerinnen und Bürgern noch mal stärker unter die Arme zu greifen", fügte der SPD-Chef fragend hinzu. Das werde den Bundestag "in kurzen, schnellen Beratungen im November" beschäftigen.