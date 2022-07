Energiekrise Russland dreht am Gashahn: Kommt bald die Notfallstufe?

Sparen und Alternativen suchen

Auch für Andreas Fischer vom Institut der deutschen Wirtschaft steht noch nicht fest, dass die Notfallstufe im Notfallplan Gas ausgerufen werden wird. "Ob es zu einer Gasmangellage kommt, kann noch nicht abschließend gesagt werden", sagte der Ökonom. "Vor allem, weil man nicht weiß, wie sich die russischen Lieferungen in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln." Es sei weiter wichtig, einerseits Gas einzusparen und andererseits umfangreich verflüssigtes Erdgas (LNG) nach Europa zu importieren. "Nur so ist eine weitere Einspeicherung für den Winter möglich." Eine schnelle Umsetzung der geplanten deutschen LNG-Terminals in den kommenden Monaten sei "essenziell".